Bowen se bajó del torneo de la Liga Alvearense de fútbol

La dirigencia del Deportivo Bowen, encabezada por su presidente Hugo Calderón, tomó la decisión de bajar al club del torneo de la Liga Alvearnse de fútbol por los problemas económicos.

Y lo hicieron desde su perfil de facebook en las redes sociales al señalar que “la Comisión Directiva del Club comunica por este medio, la determinación de bajarse del torneo de la Liga Alvearense de Fútbol con Sexta, Quinta y Primera División. Dicha determinación fue tomada debido a problemas económicos”.

Se respaldan en que “en varias oportunidades se realizaron convocatoria para armar una Sub Comisión de Fútbol con el objetivo que sumar gente para trabajar pero no logramos ningún respaldo. No fue una decisión fácil pero es la única forma de no endeudar a la institución.

Agregan “agradecemos a todos los jugadores que desinteresadamente siempre hacen el esfuerzo de concurrir a los entrenamientos y representar a la institución.Como así también a Adrian Peñaloza por todo lo brindado.



Añaden que “seguramente vamos a ser muy criticados, acción que es muy fácil en vez de arrimarse al club y colaborar. Muchas Veces nos plantean de ir a un federal C, con poco respaldo que tenemos para participar de la liga local, podemos ir a un federal ?



Finalmente precisan que “actualmente son cinco o seis personas las que llevan el club adelante, siempre cuestionada en cierta forma pero nadie quiere compromisos, nadie quiere poner el gancho. Es hora que como Bowenses y si realmente sienten los colores Naranja se dejen ciertas cosas de lado y pensemos por el bienestar de la institución.”