Pacífico va por la punta visitando a Huracán en San Rafael

En San Rafael, Huracán (24) recibe a Pacífico (21) desde las 16.30 y lo vivirás en Radio 1 junto a la 9na fecha de las Categorías Tradicionales en Junín, y en el otro duelo, otro clásico entre San Martín (19)-Montecaseros (24).

Alquilen balcones, estimados lectores. Los dos partidos que cerrarán la decimocuarta jornada del certamen tienen condimentos como para hacerlos atractivos.

Sobrarán emociones y angustia. De un lado y del otro se vivirá como una verdadera final, donde el ganador encarará la recta final de esta primera fase (restarán 4 jornadas) con la certeza de saber que se está por la buena senda. Líderes vs. Escoltas. Escoltas vs. Líderes. A todo o nada. Después no diga que no se lo advertimos.

En el Sur se paraliza todo

San Rafael y General Alvear vivirán una jornada de lunes distinta. El feriado invita a pasear y a disfrutar de tantos placeres que la jornada habitualmente no permite. Y entre esos placeres aparece el duelo que sostendrán, desde las 16.30, con arbitraje de Gabriel Araujo, el Globo sureño y el Lobo alvearense. Los primeros llegan con una ventaja sobre los segundos de tres puntos y un triunfo cotizará en bolsa.

En el local no estará Leonardo Zolorza, quien fue probado durante la jornada de ayer y quedó descartado. Además, ni Mauricio Pérez, quien debe una fecha más de suspensión, ni Cristian Más, que llegó a las cinco amarillas, serán de la partida. Bajo estas condiciones, el DT, Sergio Busciglio, tuvo que modificar lo pensado durante la semana y confirmó los once para el compromiso frente a Pacífico.

Mientras, en la vereda opuesta no hubo confirmación oficial. Andrés Villafañe no tuvo demasiados contratiempos para conformar el once inicial, aunque también podría recurrir a algunas modificaciones de último momento. El DT comprende la importancia de este compromiso y decidió que el equipo se juegue sus últimas fichas en la búsqueda de meterse entre quienes pelearán hasta el final por un boleto a la próxima fase.

En el Este, dos que tienen la última chance

San Martín llega desde atrás, con la renuncia de Mauricio Magistretti en la semana por problemas personales, soñando con un triunfo que le permita soñar con una nueva chance en las próximas jornadas. Mientras, Montecaseros, que viene realizando un torneo de altísimos rendimientos, buscará, desde las 17, en el estadio albirrojo y con arbitraje de Matías Ramos, dejar en el camino a uno de los que, en la previa, vestía el traje de candidato.