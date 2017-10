Polémica en torno a la entrega de agua para rafting

El pedido de agua para permitir la practica del rafting en Valle Grande para este sábado y domingo, desde las 11 y hasta las 17, no hizo otra cosa que hacer estallar la polémica en el aire de Radio 1 Alvear.

La solicitud partió desde algunas empresas prestadoras de servicios turísticos que han vendido sus paquetes en promoción con un paseo en rafting aguas abajo del dique sanrafaelino para este fin de semana largo.

“Esto es una locura porque estamos en plena emergencia hídrica, estamos seccionando el río y no se puede dar agua porque sí” reveló el concejero del Río Atuel, el ingeniero Alejandro Gutiérrez.

Aclaró que “no estamos en contra de esa practica deportiva ni de los prestadores que casi todos están al día con los derechos para utilizar el rìo pero la ley de Aguas es muy clara: primero el agua para el consumo humano y luego para la agricultura…”

“Con este criterio es impensado que esto suceda pero son todos los inspectores de cauces los que tienen que tomar la decisión sobre estos pedidos” dijo Gutiérrez.

El profesional alvearense manifestó que “todavía no tenemos datos precisos de como viene la temporada pero ya sabemos que donde antes había nieve en cantidad hoy vemos manchones.. Esto nos hace pensar que vamos a tener complicaciones en el verano y no podemos tirar agua para el rafting porque luego nos vamos a lamentar..”

Miguel Tellez, uno de los inspectores del sector norte de Alvear, fue contundente y dijo en el aire de 96.9 Mhz que “ya me llamaron desde la subdelegación y no tienen mi consentimiento porque no hay agua. Y si se la dan que le carguen los costos de esa agua a la inspección que quiera agua..”

Además manifestó que “esa agua no se puede utilizar porque al ser un periodo tan corto no se puede cargar el Marginal del Atuel porque enseguida llega la corta y el agua se estanca…”