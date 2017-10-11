Federal “B”: sábado para Andes y Huracán-Pacífico el lunes

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Conjunto de Pacífico

Esta es la programación de la 14 fecha, 5 ta de las revanchas de la zona 11 Región Cuyo del torneo Federal “B” de fútbol.

sabado
**PALMIRA MENDOZA **ANDES FC GRAL ALVEAR (M) 14/10/2017 16:00 BLANCO FACUNDO RAMIRO TUPUNGATO POLANCO ANGEL MAXIMILIANO TUPUNGATO PEREZ CORONEL FACUNDO NELSON TUPUNGATO

**LA LIBERTAD RIVADAVIA (M) **RODEO DEL MEDIO MENDOZA 14/10/2017 16:30 MARTINEZ LUIS DAMIAN SAN RAFAEL GIACOME MIGUEL SAN RAFAEL AGUILERA SERGIO JAVIER SAN RAFAEL

dom
**J. NEWBERY V.M. VILLA MERCEDES **LUJAN SPORT CLUB MENDOZA 15/10/2017 16:00 PAEZ MARCOS ELIAS VILLA DOLORES ROCA MATIAS RAUL VILLA DOLORES HERBOCIANU LUCAS JEREMIAS VILLA DOLORES

**SAN MARTIN MZA MENDOZA **MONTECASEROS RIVADAVIA (M) 15/10/2017 17:00 RAMOS MATIAS DANIEL RÍO CUARTO LEGMAN JONATHAN SAUL RÍO CUARTO BERGESE FRANCO GASTON RÍO CUARTO

 

lunes
**HURACAN S.RAFAEL SAN RAFAEL **SPORT CLUB PACIFICO GRAL ALVEAR (M) 16/10/2017 16:30 ARAUJO GABRIEL MENDOZA MARQUEZ SEBASTIAN MENDOZA GONZALEZ JUAN PABLO MENDOZA

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