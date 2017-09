Cornejo largó con la campaña en el sur con promesas de obras

Con tono de campaña electoral el Gobernador Alfredo Cornejo le apuntó al peronismo en su visita al sur provincial donde inauguró obras, firmó convenios de red de agua potable, entregó calefones solares y puso en marcha la obra del acueducto Bowen-Canalejas, una obra que revolucionará la ganadería del secano.

Cornejo no se guardó nada y apuntó sus dardos contra el justicialismo en tierras donde los votos no le fueron favorable en las PASO de agosto. Pensando quizás en revertir esa situación en octubre, es que remarcó lo que fue el gobierno anterior y lo que es su gobierno. Lo hizo en cada lugar donde había actividades, en Real del Padre, en la Ciudad de Alvear y en Carmensa

“Estamos haciendo muchas cosas en el sur y vamos a seguir haciendo, en este pueblo (Real del Padre) se caía la comisaría, la demolimos y en 8 meses la vamos a tener totalmente nueva. Escuchaba con sorpresa por ese deterioro cómo si la comisaría se cayó por qué cambió el gobierno, se cayó por qué por en años no se invirtió en infraestructura básica y se gastó en gastos corrientes, se le ha sacado más impuestos a la gente y no se ha puesto dónde debería ponerse”, empezó diciendo el mandatario mendocino.

Seguido aseguró que su gobierno ha ordenado las finanzas y hoy hay un estado más inteligente que aplica los recursos dónde tienen que estar.

“Gracias a este orden fiscal los municipios de Alvear y San Rafael reciben todos los recursos al día de coparticipación y todos los fondos de distintos orígenes y procedencias, tenemos cero deuda con los 18 municipios de mi color políticos y del color político contrarío”, remarcó.

Cornejo aseguró que en el sur se manipula la información “y no voy a soportarlo quedándome callado, cuando recibí el gobierno el estado provincial debía a todas las municipalidades, cancelé con el crédito que autorizó la legislatura todos los fondos que se adeudaban”, dijo eufórico.

El gobernador certificó que se manipula la información cuando “se ponen carteles de obras del municipio cuando son obras de la provincia y las financia la provincia. Se dice que el pavimento es una obra de la comuna o dan a entender que no reciben los recursos en tiempo y forma cuando en realidad los recursos están al día como no estaba al día el gobierno del mismo color político de Félix, cuando Paco Pérez gobernaba esta provincia se les debía a los municipios todos los fondos incluso el fondo de la renovación de los contratos petroleros cuando YPF Repsol era privado, me da bronca por qué le estamos poniendo muchos recursos a las comunas”.

Consultado sobre el destino de esos fondos declaró que se fueron en gastos corrientes y en mala administración “y eso es penoso por qué nadie se hace cargo de eso, yo quiero escuchar a los dirigentes del justicialismo que hagan la autocrítica del gobierno de paco Pérez, fue un pésimo gobierno que le hizo daño a la provincia de Mendoza”, terminó.