Alumno con ingreso prohibido porque le tiñen el cabello

Un hecho por lo menos llamativo sucedió el martes en el Instituto San Antonio de General Alvear, cuando mandaron a un chico a su casa por no cumplir el reglamento del colegio privado.

Tomás Leyton alumno de 5to año llegó a las 7.30 para ingresar normalmente a clases, pero apenas unos minutos de comenzar su desempeño escolar llegaron las advertencias de la preceptora, docentes y el mismo director que le comunicaban que tendría que venir su padre a retirarlo porque “así” (con el cabello teñido) no podía estar en el colegio.

Es que Tomás venía de celebrar los 18 años y como parte de los festejos sus compañeros habían convertido su cabeza en un coctel multicolor con la tradicional teñida. “El director me dijo que había un reglamento que lo prohibía pero yo he visto todos estos años venir a los chicos de 5to con el pelo de colores sin ningún problema” manifestó el joven ya en la vereda de la escuela sorprendido por la decisión del colegio.

Junto a él estaba su padre Guillermo Leyton que no paraba de recibir llamados de la prensa local por lo que acababa de ocurrir. “A los chicos les tiñen la cabeza como parte de los festejos de los 18 años, no me parece que sea una falta de respeto a la institución. Me llama la atención a mí como católico que este tipo de colegio no sea tolerante con un hecho menor, Tomás no ha venido todo el año teñido ha sido sólo este día por su cumpleaños” señaló Guillermo.

Inmediatamente el director Marcelo Alférez salió a dar la versión oficial de la institución escolar. “Simplemente -dijo- lo que tenemos para explicar es que la escuela tiene un reglamento en el que se contempla que ni los varones ni las mujeres pueden venir con tinturas en el pelo. Hay chicas que han tenido que volver a teñirse a su color original porque esto corre para todos” afirmó el director, aunque se pudo constatar que personal docente y directivo presentaban un color de pelo que distaba de ser el natural.

Otro de los aspectos señalados tenía que ver con la aplicación del reglamento en este último tiempo al respecto de los chicos teñidos. “El contrato que firmó la madre de Tomas Leyton corre para el 2017, no sé qué ha pasado años anteriores, habría que revisarlo” dijo Marcelo Alférez ante la consulta.

Ahora Tomás tendrá que pelarse o eliminar de alguna manera la tintura de su cabeza, mientras no solucione este tema le corre la inasistencia porque, por supuesto, le será negado el ingreso al colegio. “Cualquier otro chico quizás hubiera aprovechado para faltar pero Tomás no quería ausentarse porque tenía un examen de matemáticas que puedo hacer porque era en la primera hora” cerró Guillermo Leyton molesto por la situación que se generó.

Fuente Diario Los Andes.