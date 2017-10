Carlos Herrada: “Yo estoy dispuesto a trabajar por el agro..”

Carlos Herrada, el precandidato a concejal por la lista 302 “B” y que se opone a la oficialista del intendente asegura que “si la gente nos vota el domingo en la interna que vive el radicalismo, yo estoy dispuesto a trabajar muy firme para buscar mercados y agrupar a los pequeños productores..”

En Radio 1 remarcó el hijo del histórico productor “Pepe” Herrada que “yo no soy traidor del radicalismo en Alvear” porque será de 11 departamentos gobernados por “Cambia Mendoza” donde habrá elecciones para definir los cargos a concejales pese al pedido expreso de Cornejo para mostrar unidad.

“Y yo no soy traidor de mis hermanos radicales porque lo que digo ahora lo propuse en el arranque de este gobierno y no me escucharon, no me respaldaron, no creyeron en mí y como yo soy un hombre de la tierra, mi familia vive de la tierra, tengo el compromiso moral y afectivo de salir a buscar soluciones para todos los productores, para mi gente que la pasa muy mal esperando que alguien haga algo”. Agregó que “yo tengo los contactos, tengo los conocimientos y si bien no prometo nada, estoy dispuesto para aceptar el desafío y buscar alternativas..”

El hombre que integra la lista de oposición a los que quieren reelegirse como Longo y Zaragoza, sin propuestas serias y concretables, remarcó que “nosotros vamos a llegar al Concejo si la gente nos cree. No venimos acá a prometer obras millonarias ni promesas incumplibles” deslizó con un tiro por elevación a la catarata de anuncios de Marcolini hace dos años y que, en su gran mayoría, hacen agua por todos lados. “Igual vamos a levantar la mano cuando estemos convencidos y criticaremos cuando lo creamos conveniente pero no venimos a restar sino a sumar con diálogo, mesura y mucho respeto por todas las opiniones..”

Herrada, casado, con tres hijos pequeños, ha viajado muchas veces por el mundo en la búsqueda de mercados “porque nosotros, con mi familia, somos pequeños productores y vengo a integrarlos porque hay salida y cada vez que nos invitaron a una misión comercial, en diferentes gobiernos, fuimos a aprender y conocer otros mercados. El mundo está pidiendo cada vez mas alimentos y a nosotros nos quieren hacer creer que hay que cambiar la matriz productiva..” criticó.

Herrada, que está acompañado por Daniel López, actual titular del Pami, y la docente de Bowen, Marta Lucero, añadió que “yo vengo a abrazar a mis hermanos de todos los partidos políticos y a todos los independientes porque ya vimos que la grieta no nos lleva a nada. Ni la anterior ni la actual.. Tenemos que dejar de lado los egoísmos y las cuestiones personales porque no puedo ser tan soberbio de creerme el salvador pero sí me tengo que rodear de la gente mas capacitada para solucionar problemas de Alvear..”

Quienes se animaron a enfrentar la ahora endeble estructura política de Marcolini son, entre otros, el doctor Miguel Nievas, presidente de Andes; el concejal Sebastián Martínez Barón, quien dijo que “me cansé de los desplantes y las chiquilinadas” del jefe comunal, mucha gente histórica del radicalismo como el ex intendente Eduardo Amézqueta, el ex concejal López Caferata (quien fue el motor que denunciaba todo en la gestión anterior, cuando era presidente del HCD, hoy traicionado por Marcolini), entre otros radicales que vuelcan su estructura y su gente en favor de la lista opositora. Otros ex intendentes prefieren jugar desde el anonimato aunque abracen al jefe comunal… Y el domingo se sabrá cuantos justicialistas “juegan” en la interna radical.

Herrada, junto a sus compañeros de fórmula, pasaron por una escribanía para rubricar que “si son elegidos concejales no irán por la reelección dentro de 4 años porque no tiene sentido seguir por otro período si no demostraste que hiciste algo en ese tiempo” lo que significó un misil por elevación para Longo (UCR) y Zaragoza (PD) que buscan “estar 8 años” de manera continuada en el recinto por obra y arte de Marcolini que dejó afuera a los referentes del gobierno nacional, adónde tiene que ir a buscar soluciones para Alvear.

El productor e industrial finalizó criticando que “a dos días de las elecciones el intendente se da cuenta, después de dos años casi, que con Pro Mendoza puede agrupar a los productores para exportar: esto se lo dijimos el primer día y no nos escuchó. AHora hacen bajar a los funcionarios para un maquillaje político tratando a la gente de estúpida, como que nadie se da cuenta de que es una promesa mas que a lo sumo puede beneficiar a su grupo de amigos como pasó con el fideicomiso de la ciruela… ”