Cornejo lo hizo: asfaltan tramo de una calle antes de licitarla

Claudio Díaz. secretario general del gremio de los trabajadores de Vialidad Provincial, denunció en el aire de Radio 1 Alvear que “el gobierno de Cornejo sacó a licitación una calle que está siendo asfaltada de antemano por parte de la empresa Lauggero..”

La insólita revelación se hizo en el aire de 96.9 Mhz porque “ha salido en pocos medios de Mendoza” remarcó el trabajador porque “se licitaron tres obras y una de ellas era el asfaltado de la calle Infanta Isabel en Corralitos desde Severo del Castillo hasta Milagros, en Guaymallén, pero lo curioso es que ya se asfaltaron algunas cuadras..”

Cuando se le pidió precisiones dijo que “hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía de Estado y la Justicia pero no pasó nada.. Nos llegó la información por los vecinos que nos envían fotos y se ve como cerca de 400, 500 metros, están siendo asfaltados por una empresa cuando todavía no se hizo la licitación..”

Además denunció que “esto no tiene ningún control de Vialidad Provincial que tiene que hacer todo el contralor.. Esto se hizo todo clandestino, no sabemos..”

Agregó que “el intendente de Guaymallén (el radical Marcelino Iglesias) salió para desmentirnos, con su forma verborrágica y maleducada que tiene siempre de contestas.. Realmente es un ordinario y es una persona que deja mucho que desear cuando se dirige a alguien que denuncia y reacciona de manera bastante fulera (sic)… nos dijo que éramos unos hipócritas, imbéciles y cualquier otra barbarie…”

Díaz añadió que “ya están casi 500 metros asfaltados pero ante la denuncia sacaron una rectificativa de la licitación en los diarios pero no cambiaron nada: ni el precio,ni el tramo ni la devolución de los 500 metros o para achicar la obra.. ratificaron lo que iban a rectificar..”

Manifestó que “todo esto no trasciende en la Justicia ni en los medios, no sabemos por qué? Trascendió el convenio con Vialidad y esto es mentira porque no hay ningún acuerdo y ningún consejero aprobó la licitación..”

“La Justicia está bastante cooptada porque desde el Sindicato tenemos 4 denuncias penales contra las autoridades de Vialidad Provincial y hasta me presenté como querellante por administración fraudulenta, fraude al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público.. pero el doctor Felman, fiscal de la primera unidad fiscal de Mendoza, sin mas trámites, la archivó diciendo que no habían pruebas cuando le habíamos llevado toda la documentación..”

Y se explayó: “hay funcionarios que cumplen en Vialidad funciones de mayor jerarquía que llevan sueldos atados a los del gobernador no pueden tener desarraigo, viáticos, horas extras, zona inhóspita y Vialidad las pone como personas de mayor jerarquía bajo convenio.. O sea, las traen de la Muni de Godoy Cruz y las ponen en Vialidad en lugar de sacar un decreto y que cobren como asesores. De esta manera pueden cobrar mas d 25.000 pesos o 30.000 pesos con horas extras y viáticos..”.

Manifestó que “ahora estoy esperando que el Administrador de Vialidad Provincial vuelva de Italia porque ha pedido una licencia hasta su regreso.. sin fecha. Esperemos que vuelva algún día.. Este es el nivel desprolijo con el que están funcionando..”