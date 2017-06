La dirigencia de Pacífico resolvió mantener a Allende en el plantel

La dirigencia del Sport Club Pacífico resolvió mantener a Federico Allende en el plantel luego de sus declaraciones donde señaló que había utilizado agujas para frenar al delantero Otero, de Estudiantes de La Plata, en el partido por los 32 avos de final de la Copa Argentina que ganó el equipo mendocino 3 a 2 en cancha de Bánfield.

Héctor Moncada, presidente del club, encabezó la conferencia de prensa junto al vice Cristian González, el capitán del equipo Guillermo Bodnarsky y Luciano Peinado y remarcó que “Allende tuvo una fallida y equivocada declaración, fue algo muy desafortunado y le hizo un flaco favor a la institución…”

Agregó que “en Pacífico no estamos acostumbrados ha tener tanta prensa, estar tan expuestos, y todo esto nos tiene que fortalecer como club y el gran objetivo es ganar el próximo Argentino “B” y el grupo y los dirigentes estamos mas unidos que nunca y la decisión dse tomó en conjunto entre los dirigentes..”

Además Moncada recordó que “siempre hemos tratado de contener a los jugadores y con Allende hacemos lo mismo sabiendo que es un ser humano excepcional y pedimos disculpas a los que pedían la partida de Allende pero esta decisión se tomó entre todos..”

Manifestó que “los dirigentes somos trabajadores, honestos, honrados y al final, en dicieimbre, sabremos si nos hemos equivocado o no..”

Sobre su amenaza de renunciar ante la falta de apoyo político para aprovechar este momento y comprar un predio que le permita al club sostener a 300 niños añadió que “se ven algunas luces, hubo algún contacto, pedimos respaldo y surgió alguna posibilidad que cuando se concrete lo estaremos comentando..” Aclaró que “lo de Allende me afectó como hincha, como presidente del club, pero nada tiene que ver en esto Allende”.

Moncada dijo que el jugador cordobés “se ofreció a venir pero nuestra decisión es no exponerlo mas y tendrá que hablar dentro de la cancha, jugando.. Estamos felices que se quede” y recordó que “hay un montón de gente que se equivoca y porque no podemos perdonar a Federico Allende?” se preguntó.

