La emoción de los familiares

Que los jugadores estén viviendo un momento soñado no es novedad, pero atrás de cada uno de ellos hay una familia que no para de emocionarse y recibir el cariño de la gente, los amigos, compañeros de trabajo, la televisión no para de dar elogios y cual grandes estrellas las notas de los canales de televisión no paran de entrevistar a la gente de nuestra ciudad, sorprendidos valoran esta hazaña histórica.

Algunos familiares fueron sorprendidos por Radio 1 con llamados sorpresas, así fue como nos comunicamos con Santiago Alferez papá de el jugador Lucas Alferez: “Estamos locos no paramos de llorar, mi hijo es el almacenero el que me banca atendiendo el negocio mientras yo estoy en el trabajo en la escuela por las mañanas”, no paramos de recibir gente que nos felicita, esto es histórico yo llevé a mi hijo a Moncada(Presidente de Pacífico) para que lo tuviera en cuenta y mira adonde está ahora, estamos emocionados, sostuvo.

Las alegrías continuaron al comunicarnos con la familia del Guille Bodnarski(Capitán del equipo), su hermano Marcelo que trabaja dentro del club en la parte gráfica se encontraba en viaje de regreso a nuestra ciudad: “Estoy sin voz no doy más de alegría”, recuerdo a mi hermano desde chico llevándolo a la cancha somos futboleros e hinchas de Pacífico desde siempre. La madre de Guillermo es conocida como “Titi” más de una vez coció la bandera gigante del club, lo acompañan a todos lados siempre que pueden junto a su esposo y su hermano Mauricio que es el más chico, “No podemos creer esto que está pasando todo es alegría, llanto”, todo es esfuerzo tiene su recompensa, sostuvo.

