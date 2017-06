Un día como hoy, Radio 1 se la jugó por su gente

En un día como hoy, 6 de Junio, pero hace 10 años Radio 1 tomaba la posta junto a un puñado de actores de la vida diaria de Alvear para levantar un reclamo que finalizó con el logro de la 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas en la Provincia para la extracción de minerales.

El pueblo se convocó en la plaza Carlos María de Alvear y allí se tomó la determinación histórica de salir a cortar rutas porque las instancias del diálogo se agotaron mientras el gobernador Julio Cobos, junto a Laura Montero como ministra, seguían dilatando todo esperando que la gente se cansara de reclamar.

Mientras las empresas mineras compraban medios, periodistas y locutores en la región, para acallar sus voces y darle espacio a los geólogos que “pintaban maravillas”, como las que hoy se pueden ver en San Juan con mas villas miserias que antes y ríos contaminados.

Radio 1 se puso en la vereda de enfrente. Junto a la gente enarboló una gesta histórica con protestas sociales muy duras que llegó a tener cortes de rutas en varios puntos de la región.

Un 20 de Junio de 2007, a las 12, salía la ley 7722 luego de durísimos encontronazos políticos y sociales y que hoy es defendida a rajatabla por el Pueblo, no por la clase política que juega un rol diferente si es oposición u oficialismo.

Sin licencia social no habrá minería contaminante. Que eso quede claro. Alvear no se opone al desarrollo minero. Se opone a que se quiera ningunear la 7722 o que las Declaraciones de Impacto Ambiental no pasen por la Legislatura, por ejemplo.

Es todo tan curioso que los que antes criticaban a Celso Jaque y “Paco” Pérez por sus intentos de desarrollo minero hoy están haciendo exactamente lo mismo.

Con medios comprados, por supuesto.