El bloque de diputados del PJ vuelve a unificarse

EL diputado sureño Gustavo Majstruk, volvió a formar parte del bloque mayoritario de la oposición en diputados (PJ) luego de casi un año de haber estado con un bloque unipersonal (Renovación Justicialista). Recordemos que el legislador había decidido hacer “rancho a parte” después de hacer declaraciones sobre su visión de que el justicialismo debía optar por una posición mas contundente en cuanto al rol como oposición.

– ¿Cuál fue el motivo de su regreso al bloque?

“Lo dije claramente, me voy con fecha de regreso, y esta será cuando el peronismo mendocino tenga una única conducción, solo buscaba que el justicialismo reaccionara” dijo Majstruk aludiendo a que en ese momento aún no había ningún referente a cargo de la conducción partidaria.

– ¿Qué opinión le merece la situación actual del justicialismo con la nueva conducción?

“Luego de la elección de autoridades el peronismo mendocino comenzó a reorganizarse como fuerza política y veo con buenos ojos que Omar Félix como hombre del sur, aporte una visión mas federal a la provincia con la consecuente renovación que necesitamos para volver a ser opción no solo en el 2017 si no en el 2019, Félix conoce las problemáticas del sector productivo del cual me siento mas cercano, y creo que por otro lado, el oficialismo carece de una visión estratégica para el sector agropecuario que se encuentra en un momento muy difícil como producto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional”.

En General Alvear el justicialismo perdió las elecciones ¿Cómo se organizan para la próxima contienda electoral?

“Debemos pensar al departamento como parte de una integración regional ya que compartimos características con Malargüe, San Rafael y otros departamentos, pero con particularidades que debemos potenciar, creo que es necesario trabajar junto a las demás regiones que tienen problemáticas similares, y justamente es en eso en lo que venimos trabajando junto a los hermanos Félix y algunos referentes afines de Malargüe y San Carlos con los que compartimos algunas ideas en cuanto al desarrollo productivo, la gente está cansada de propuestas de campaña que después mueren en el olvido, en lo político estamos conversando con todos los sectores internos del justicialismo para proponer a quienes serán los candidatos, o precandidatos para las legislativas. Días atrás tuvimos una reunión muy importante en el Club Pacífico en donde logramos juntarnos junto a casi todos los sectores, con una gran concurrencia y un clima de unidad, para enfrentar el próximo desafío electoral”.

¿Cuantos concejales renueva el justicialismo y qué nombres suenan?

“Seguramente eso se va definir en los próximos días y buscamos que sea producto del consenso, no sería prudente hablar de nombres aún pero confiamos que se lograran escuchando las diferentes propuestas internas, el justicialismo renueva dos bancas y las candidaturas serán respetando la decisión del congreso partidario, es decir, con compañeras y compañeros ocupando el 50% “

Usted preside la comisión de Economía ¿Cómo ve la situación actual de la provincia?

“Los mendocinos no la estamos pasando bien, las medidas que viene adoptando el presidente no ayudan en nada a las economías regionales y eso repercute directamente en el comercio y los demás actores económicos, el fuerte aumento de los servicios básicos esta produciendo cierres de comercios, fincas abandonadas, y cada vez mas familias en situación de vulnerabilidad, hemos presentado muchas propuestas paliativas como herramientas para que el gobernador pueda asistir directamente a los productores como motores fundamentales de la economía pero no vemos el interés que esperamos de parte de un gobierno que viene haciendo uso del crédito a tasas altísimas, pero cuando se trata de la producción parece que nunca alcanza” finalizó Majstruk.