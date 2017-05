Ya inauguró Frigorífico finca “La Santina”

Orgullosamente General Alvear, primera no solo en Mendoza, Cuyo, sino en Argentina, está a pocos días de poder ver de cerca un cambio de paradigma en el procesamiento y sistema de envasado de carnes. Inaugura el Frigorífico ´´Finca La Santina´´, único frigorífico en nuestro país, industrializador de carnes de ciclo II totalmente construido en paneles aislantes preformados. Tanto sus cielorrasos como muros, aberturas y cubierta de techos, están construidos con paneles de 100 mm de espesor con un núcleo aislado de poliestireno de alta densidad (EPS), revestimientos de chapa galvanizada prepintada con epoxi y plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), según corresponda a cada sala. Comprometidos también con el medio ambiente y la reducción del impacto ambiental, construimos un sistema de tratamiento de efluentes líquidos que trabaja de manera automática, trata todos los efluentes de forma aeróbica forzada y anaeróbicamente pasiva y riega el pasto del inmueble por superficies de manera sustentable. Esta idea con diseño innovador, de una planta modular para procesar todo tipo de carnes, embutidos frescos, embutidos secos, chacinados secos y cocidos, entre otros productos más, fue desarrollada por el constructor Favio Fritz y su esposa Lic. Gestión de Agroalimentos Jorgelina ienni. La pareja, oriunda de Bs As, agotada de la inseguridad del conurbano bonaerense, decide irse de su provincia natal en búsqueda de una calidad de vida superior para ellos y su hijo. Conocen a fuerza de la RN 188, en un viaje de vacaciones, nuestra Gral. Alvear, en los tiempos en que ambos eran estudiantes de la Facultad de Agronomía (FAUBA) a principios de la década pasada. Quedan sorprendidos por las características de esta localidad para poder vivir plenamente y deciden mudarse aquí en diciembre de 2014. Ya con este proyecto cárnico en mente, comienzan a ejecutar su obra que finalmente culmina y nos abre las puertas el 30 de mayo de 2017, día muy especial para ellos ya que es justamente el cumpleaños de la Lic. ienni, propietaria, gerente de producción y calidad y directora técnica del establecimiento.

Este cambio de modelo de producción y envasado al vacío, nace con la idea de modificar la forma en que el cliente local, regional y federal, pueda comprar un producto cárnico con muchas ventajas diferenciales al sistema tradicional de envase en bolsas de nylon de arranque. Dicho sistema es utilizado en USA y Europa hace muchos años con resultados extraordinarios. Ya no existe restaurant gourmet de alta calidad internacional, que no trabaje carnes envasadas al vacío y maduradas. La bolsa al vacío aumenta a vida útil del producto ya que la ausencia deoxígeno retarda los procesos de oxidación de lípidos (Rancidez), descomposición causada por microorganismos aerobios y evita el desarrollo de patógenos.Además, este sistema, permite la maduración dentro del envase, generada de forma natural por las enzimas propias de las carnes, que rompen las proteínas dentro del musculo, lo cual aumenta la terneza y el flavor (Combinación de gusto, olfato y sensaciones trigeminales)

El cambio de color de las carnes envasadas al vacío es debido a una reacción química totalmente normal, en ausencia de oxígeno, donde la mioglobina (rojo brillante) se transforma en desoximioglobina (rojo oscuro a purpura).Una vez abierto el envase, esta reacción se revierte por lo que la carne nuevamente adquiere su característico color rojo brillante en pocos minutos.

Un claro ejemplo de esto es cuando se corta mediante cuchillo un trozo grueso de carne y se puede observar que su centro es de color rojo oscuro a purpura. Esto es debido a lo anteriormente explicado, en el interior de la carne, la concentración de oxigeno es muy baja tendiendo a cero. Luego, una vez hecho el corte, rápidamente se observa el cambio de color a rojo brillante

La falta de costumbre de los consumidores, a no ver un color rojo brillante en las carnes, no es problema para este sistema de envasado, ya que a los pocos 5 minutos de romper la bolsa que contiene el producto, el color rojo oscuro se vuelve rápidamente a rojo brillante y el olor a ácidoláctico, síntoma de una carne correctamente envasada al vacío, desaparece, dejando ningún olor en la misma, lo que le corresponde a frescura, cuidado sanitario y calidad máxima.

En entrevista con los propietarios, estas fueron nuestras preguntas y sus respuestas:

Radio 1: Porque hicieron una inversión tan grande en nuestra ciudad y se animaron a querer cambiar la forma en la que se consume la carne?

Jorgelina ienni: Este proyecto es muy versátil y se encaja muy bien en cualquier territorio. Solo necesita de servicios públicos básicos para su funcionamiento, buenos accesos terrestres para logística y una población como la de esta ciudad para captar público local. Quisimosviviren Alvear porque nos encanta el lugar. Decidimos hacer aquí toda la inversión y desarrollar nuestras vidas y no nos equivocamos. Respecto a querer cambiar la forma de consumir la carne, es algo que ya se hace en el mundo hace más de una década. Ya se ve también que algunos de nuestros colegas locales lo están haciendo y se tienen que seguir animando a hacerlo cada vez más. El modelo de procesamiento y envasado debe cambiar y debemos desde nuestro rubro brindar a los consumidores productos cada vez más seguros y de mayor calidad. Ese es el futuro.

Radio 1: Que productos van a producir?

Favio Fritz: Vamos a producir todos los cortes frescos vacunos conocidos, de cerdo, de pollo, embutidos frescos, milanesas y hamburguesas y además queremos trabajar lechones, chivos y achuras, ya que vemos una especial demanda todo el año y no hay oferta en las carnicerías. Por otra parte, tenemos en la planta una zona de gran volumen para secar jamones crudos, salames, bondiolas y pancetas. Respecto a los cocidos, diseñamos una olla de cocción inteligente y autónoma para cocinar los productos con la intención de lograr jamones cocidos naturales, lomitos cocidos y estamos haciendo pruebas de desarrollo de viandas cocidas listas para consumir pero esto último llevara un tiempo poder habilitarlo como corresponde.

Radio 1: Donde van a comercializar los productos?

Jorgelina ienni: La nave está localizada sobre Uspallata esquina calle 1.Tiene un espacio de venta al público dentro de la fábrica, que da al frente sobre Uspallata. Lo pensamos para poder darle la posibilidad al consumidor final de adquirir directamente nuestros productos de manera rápida y sencilla, sin intermediarios, si así lo desea. La planta cuenta con un estacionamiento gratuito y en salón de ventas tiene en pantallas de led, la lista y los precios de todos los productos digitalizados. Mediante el método de autoservicio, cada cual toma lo que se quiere llevar y en la caja se le cobra. No hay colas ni esperas, es muy simple y dinámico. En caso extraordinario que el cliente necesite un corte cárnico de tamaño mayor a los ya envasados, lo pide en caja, y en sala de elaboración se lo preparan, como es el ejemplo de un costillar completo, que no entra en la maquina envasadora al vacío

Radio 1: Que esperan en la inauguración y del mercado local?

Favio Fritz: Ante todo queremos que nos conozcan. Lo más importante para nosotros es que compren y prueben antes de estar convencidos de que no les gusta. Si alguien escucho o leyó algo negativo respecto al sistema de envasado al vacío, lo mejor es que se acerque al establecimiento para así poder nosotros explicar todas las ventajas del mismo. La manera en que vamos a trabajar es única. No existe nada igual aquí ni en la región. Tenemos todo el personal capacitado por nosotros mismos mediante un manual de buenas prácticas de manufactura certificado (BMP), todos tienen libretas sanitarias al día y curso de manipulación de alimentos. Contamos con habilitación provincial, bromatológica, de ganadería y registro nacional de establecimiento (RNE). Estamos gestionando los RNPA para cada producto que lo requiere y también HACCP, POES, MIP. Nuestra consigna es lograr el más alto standard de industria cárnica y vamos por el camino. No hay en el mercado local otro establecimiento industrial o comercial que nos pueda competir en estos ítems. Somos pioneros en querer lograr la máxima calidad ya que valoramos objetivamente la necesidad de cada persona que quiere comer mejor al mejor precio y estamos muy conscientes de que quien quiera gastar dinero en comprar carne, lo haga de la manera más inteligente posibleadquiriendo algo realmente bueno, como lo que nosotros ofrecemos.