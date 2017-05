Llega el Viernes de “Los Nocheros”

Debuta el escenario mayor de la fiesta con un plato fuerte del folcklore “Los Nocheros” desde la hora 22.00 con entradas que van desde el sector Vip 550, sector “A” 450, SECTOR “B” 350 entrada al predio 40 pesos, jubilados 20, niños pagan a partir de los 10 años.

Biografía de Los Nocheros

En 1986 Salta, una provincia del norte de la República Argentina, fue testigo de las primeras notas de Los Nocheros. El ámbito musical de sus comienzos estuvo caracterizado porLos Chalchaleros, Los Fronterizos, Los de Salta, Los Cantores del Alba, Daniel Toro. Fue entonces cuando supieron forjar esa personalidad y ese sonido auténticamente salteño, que los llevó a recorrer todo el país y más. Sus primeras incursiones artísticas (luego del coro polifónico de Salta) fueron como dúo, conformado por Mario y Rubén. Al poco tiempo fueron integrando nuevas voces hasta conformar el cuarteto: Mario Teruel, César Kike Teruel, Rubén Sergio Ehizaguirre y Jorge Rojas.

En 1994 irrumpieron en el Festival Folklórico de Cosquín y obtuvieron la consagración, galardón que sirvió para certificar el comienzo de un éxito imparable. Obtuvieron, entre otros premios, el Francisco Canaro (S.A.D.A.I.C), el Olimpia (Salta), el Pampa (Córdoba) como artista revelación en 1997 y el Premio Gardel como Mejor Grupo de Folklore y Mejor Álbum del año 1999; y como Mejor Grupo de Folklore en el 2001. También fueron nominados para los Premios Grammy Latinos (2000) en el rubro Mejor Álbum Folklórico.

Buenos Aires fue el siguiente destino. En el año 1997 actuaron en el Coliseo, en 1998 lo hicieron en el Teatro Gran Rex y en 1999 llegaron al Luna Park, realizando 5 shows.

En abril del año 2000 presentaron un mega espectáculo en el Estadio de Vélez Sarsfield y a fines de ese año volvieron al Luna Park con 8 presentaciones.

En el mes de septiembre de 2001 en el Luna Park, 7 noches recibieron a un total de 49 mil personas, superando las anteriores cantidades de público convocadas. Anualmente, Los Nocheros recorren el país con una gira que abarca todos las provincias y los escenarios imaginables. Esta gira se lleva a cabo con un staff de 20 personas y con toda la técnica que se emplea en los grandes escenarios. En el año 2000, la promoción del disco Nocheros llevo al conjunto a viajar por Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile y México. Los planes de prensa futuros tienen en la mira a España y nuevamente Latinoamérica. Los Nocheros han editado: Con el Alma (1994), Tiempo de Amor (1996), Ven por Mí (1997), Signos (1998), Nocheros (1999), Señal de Amor (2001) y Estado Natural (2003) que contiene doce nuevas canciones con el estilo que los caracteriza y con un sonido que crece disco a disco.

En el año 2004 lanzan “Noche amiga mía”, un recorrido por todos los ritmos de América: carnavalitos, chacarera, zamba, bolero y cumbia. Para este disco invitan a Alejandro Lerner y Alfredo Rojas. Daniel Magal y Rubén H. Lotes son los autores del primer corte, “Cara De Gitana”, un éxito de hace años.

En marzo de 2005 Jorge Rojas decide alejarse de la banda para lo cual se organiza la última presentación en el estadio de Ferro el 30 de abril, recital que queda registrado en un disco titulado “Vivo” y así le dan la bienvenida a la banda a Álvaro Teruel, hijo de Mario y sobrino de Kike.

Después de un año, Los Nocheros presentan un nuevo álbum titulado “Crónica”, que cuenta con el debut discográfico de Álvaro. Como primer corte de difusión se puede oír “Crónica de las cosas que pasan en la ciudad cuando no me respondes”. Un disco con doce canciones que mantiene vivo el espíritu nochero acostumbrado.

“Anillo de humo” es el primer tema que Los Nocheros presentan de su nuevo disco de estudio, titulado “Gen” (2007). Para éste, Los Nocheros eligieron un repertorio bien folklórico compuesto por 14 temas del cancionero popular.

En 2008 editan “Las 2200 noches”.

En 2009 salen de gira junto al Chaqueño Palavecino y Soledad, en un show titulado “La fiesta”, del cual se desprende el CD+DVD “La fiesta”, grabado el 16 de Mayo en el estadio de Vélez Sarsfield de Capital Federal. Participaron como invitados Natalia Pastorutti en la canción “Jamás” y Los Tekis en “Qué no daría”.

En 2010 vuelven a las bateas con “La otra luna”.

En 2011 sale “Carnaval, pasión del Norte”, un disco en vivo junto a Los Tekis.

El 4 de septiembre de 2012 sale al mercado “Clásicos – El pecado original”, un álbum compuesto por 10 canciones folclóricas populares, entre ellas “Fuego en Anymaná”, de A. Tejada Gómez y César Isella, “María va”, de Antonio Tarragó Ros, “La colina de la vida”, de León Gieco, “Adiós amada”, de Horacio Guarany y “El arriero”, de Atahualpa Yupanqui. El primer corte de difusión es “Alfonsina y el mar”, de Ariel Ramírez y Félix Luna. En la grabación del disco contaron con las colaboraciones de Luis Salinas en “La compañera”, Juan Cruz y Jaime Torres en “Carnavalito del duende” y Chango Spasiuk en “Merceditas”.

El 7 de noviembre de 2012 CM, el Canal de la Música, transmitió en vivo la 14° edición de los Premios Gardel a la Música. “Carnaval, pasión del Norte” ganó la terna al Mejor Álbum Grupo de Folklore, compartida con Tonolec y Los Núñez y Ruiz Guiñazú.

En agosto de 2013 Los Nocheros lanzan el corte “Amor A Contramano”, primero de su nuevo álbum, “Zafiro”, que salió a la venta a fines de septiembre. Los días 5 y 6 de octubre se lleva a cabo la presentación oficial del disco en el Teatro Gran Rex, bajo las órdenes de Reina Reech como directora artística del espectáculo.

El 27 de marzo de 2014 el cuarteto realiza un show en el Teatro Ópera despidiendo a Kike Teruel, quien se radicará en España durante este año, lo cual lo mantendrá alejado de los escenarios. Ya como trío, Los Nocheros presenta en septiembre el álbum “Trío”, constituido por canciones creadas por jóvenes compositores salteños en un acto de reivindicar la música de su provincia y apoyar a nuevos talentos.

En 2015 Los Nocheros vuelve a ser un cuarteto.

En 2016 cumplen 30 años de trayectoria y los festejan editando “Nocheros 30 Años”, a la venta el 15 de julio. Una de las canciones que lo componen se es “Gracias, Lo Siento, Te Amo”, escrita por Axelespecialmente para ellos. Además realizan una gira de más de 30 shows para festejar con todo el país, teniendo su punto de partida el 29 de julio en el Estadio Delmi de Salta.