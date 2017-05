Se jubiló el doctor José Saponara: 31 años al servicio de la Justicia

El doctor José Saponara se jubiló luego de 31 años de servicios para la Justicia de Mendoza y ahora ejercerá como abogado en nuestra ciudad mientras disfruta de su familia recibiendo elogios de mucha gente que reconoce su trabajo e intachable trayectoria.

Saponara dejó de ser el juez en el Juzgado Civil, Comercial y Minas de General Alvear y recordó que “luego de tres exámenes muy duros pude ingresar en tiempos muy duros para poder pasar las exigentes pruebas..”

Agradeciendo a “mi familia por el aguante porque uno pasa muchas horas del dìa en un escritorio viendo los expedientes y a los que en diferentes épocas me acompañaron como compañeros de trabajo, integrando diferentes y grandes equipos porque esto no se logra solo.. Ha sido un largo derrotero donde uno sueña con jubilarse y cuando llega no se quiere ir pero hay que hacerlo para disfrutar un poco mas de la vida..”

Saponara precisó qeu “ha sido un orgullo poder haber dedicado mas de tres décadas impartiendo justicia y a unos les habrá gustado y a otros no pero nosotros tenemos que regirnos por la ley y lo que entendemos corresponde..”

Agregó en el aire de Radio 1 que “es una etapa mas en la vida la que cumplo y ahora tendemos mas tiempo para ir a pescar, comer asados con amigos y poder mentir un poquito en el truco..” ironizó.

Por ahora no se conoce quien será el reemplazante de Saponara con una Justicia que poco ha cambiado pese a las promesas políticas y cuando hacen falta designar muchos profesionales, poner en marcha el Nuevo Código Procesal Penal en el Sur Mendocino y ejecutar los Juzgados de Flagrancia.

