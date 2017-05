No habrá fútbol local salvo el infantil

El concejo directivo de la Liga Alvearense de Fútbol decidió no programar partidos en el marco de la 6ta fecha para el fin de semana y prestar todo el apoyo a Andes que disputará el domingo la primera final por el ascenso al Federal “B”.

De esta manera no habrá partidos en 1ra, 5ta y 6ta división y el campeonato se reanudará recién el sábado 20 ya que el domingo 14 está el cierre de la fiesta de la ganadería y no se pueden programar partidos al no contarse con custodia policial.

Sólo se jugará el fútbol infantil en las instalaciones del Club Colón, entre sábado y domingo.