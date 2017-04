El edil Zaragoza “se cansó de comer sapos…”

Ramiro Zaragoza se cansó de “tragar sapos” con Marcolini y pateó el tablero politico en un frente Cambiemos que cruje por todos lados a raiz del manejo muy personalista y sin admitir opiniones en contrario del jefe comunal.

Ahora, la renuncia obligada por las circunstancias que tuvo que presentar la demócrata Luciana Pérez al frente de la Asesoría de Discapacidad parece que fue la gota que rebasó todo mas si se tiene en cuenta que en la próxima lista de concejales y legisladores los “gansos” no figurarán en “lugares entrables”.

Lo que se veía venir desde hace meses termina estallando a 4 meses de las elecciones PASO y la partide de la joven funcionaria no hizo otra cosas que poner blanco sobre negro sobre una serie de decisiones políticas del intendente que les fue mellando lugares al PD en el gabinete.

Zaragoza reconció que “las diferencias que tenía Luciana con Pablo Reyes eran notorias pero el intendente en lugar de priorizar al profesional que hace muy bien las cosas, que es reconocida en Mendoza y en San Rafael, que venía trabajando de manera brillante, porque nosotros aportamos gente capacitada, profresional, el intendente Marcolini prioriza el amiguismo por sobre la gestión y esto hay que decirlo…”

Y fue mas allá al profundizar las críticas al manifestar que “acá la politica le ganó a la gestión y esto nos preocupa muchísimo porque nosotros integramos un Frente para sumar sumar votos pero no tenemos voz para opinar de nada y entendemos que no es así..”

Hay que recordar que Claudio Alfonso, director de Turismo, se enteró por Radio 1 que le estaban buscando reemplazante y que una mujer, afiliada justicialista, llegaría por decisión de Marcolini desde Malargüe. Luego, cuando Zaragoza pidió la presencia de la Bicameral de Seguridad en Alvear por la gran cantidad de robos y saqueos que se vienen dando en comercios y casas desde el año pasado, se lo “invitó” al edil a que bajara sus pretensiones y la Bicameral nunca vino.

Las desautorizaciones siguieron y recientemente se lo sacó de sus funciones al por entonces director de Agricultura, Raúl Martínez.

Luego se bajó a otro demócrata como José Luis Matellanes al que se lo alejó de la Secretaria Privada para ir limpiando el terreno de cara a las elecciones y, a su vez, tener que ir a apagar “varios incendios” que dejó Miguel Giovanini al frente de la importante Secretaría de Desarrollo, como por ejemplo, la falta de gestión para bajar dinero desde Mendoza Fiduciara para que los industriales pudieran procesar todo el tomate que se terminó perdiendo por la inacción de éste funcionario ya que sólo a una empresa “le dieron una mano”.

El edil adelantó que “no vamos a salir del Frente Cambiemos pero creo que con estas decisiones del intendente estamos añadiendo la palabra “Restemos” pero vamos a dar pelea interna y seguramente presentaremos una lista propia para las próximas elecciones porque podés comerte uno o dos sapos, pero uno no puede vivir comiéndose sapos toda la vida..”.