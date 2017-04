Luciano Cabral habló desde la Cárcel con TYC Sports

El futbolista Luciano Cabral, qué está detenido en el penal de la avenida Mitre y La Pampa acusado de haber participado en un homicidio, aseguró que su sueño es salir de ahí, al tiempo que espera la realización del juicio oral y público.

“Mi sueño es salir de acá, y veremos si se puede seguir jugando y si no trataré de hacer otra cosa, y mantener a mi hija”, expresó Cabral en declaraciones a TyC Sports.

Cabral, de 21 años, se encuentra detenido en la cárcel de San Rafael a la espera del juicio oral y público contra él, su padre José Cabral (42) y su primo Axel Federico Olguín (18), por la muerte de Joan Gualpa, ocurrido el 1 de enero en General Alvear.

La Justicia determinó, en la primera audiencia, que Cabral debe seguir detenido hasta el juicio oral, por lo que el exjugador de Argentinos Juniors está en una celda junto a sus familiares y otras tres personas.

“Acá son todos los días iguales, te levantás, caminás, comés y no hay muchas opciones. Trato de no pensar, porque son muchas horas para pensar y mientras más pensás y sin poder resolver nada desde acá adentro, es peor”, señaló Cabral.

El futbolista, quien al momento de su detención estaba jugando para Atlético Paranaense de Brasil, indicó que en la cárcel aprende “cosas en madera”, y también trata de hacer gimnasia y aprovechar los pocos momentos que le permiten jugar al fútbol.

“Trato de no juntar rencor ni odio porque sé bien lo que he hecho y lo que hicieron mis familiares”, sentenció, y recordó -emocionado- que su excompañero Cristian “Lobo” Ledesma lo fue a visitar al penal.

Cabral está casado y tiene una hija de 5 meses, a la que puede ver los jueves que son los días de visita.

Sobre lo sucedido

Si bien evitó explayarse sobre lo sucedido la noche en que murió Gualpa, Cabral señaló que tiene “claro lo que pasó” y agregó que “lo que tuve que decir lo dije en ese momento y hoy en día si tengo que decir algunas cosas más lo voy a aportar para que se pueda saber algo más de lo que ha pasado”.

“Hay cosas que no se saben mucho y que pasan en los barrios.Esa persona le había pegado a mi papá y así se fue agrandando el problema, pero hoy en día no es mi intención de hablar de una persona que no está en vida, pero la otra persona no era como mucha gente habla de él, por lo que yo sé esa persona estuvo detenida en esta penitenciaria por homicidio, por haber matado a una persona”, sentenció.

Luego denunció que la madre de la víctima había amenazado a su hermana, que está embarazada, y a su esposa, además de su pequeña hija “que la quiere matar, sin saber cómo son las cosas”.

“Esta mujer se ha dejado llenar la cabeza por las cosas que dicen, porque a ella le han contado muchas historias y seguramente no sabe toda la verdad”, sostuvo.

Fuente: unosanrafael.com.ar