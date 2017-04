Agulles, ex intendente de Malargüe, no se presentó ante la Justicia

Juan Agulles presentó un escrito y un certificado médico por el estado de salud de un familiar. Todavía se desconoce la fecha es que será indagado en la causa por varios delitos contra la administración pública.

Según publica el portal Malargueadiario.com, Agules había manifestado que “en función a esa denuncia le dije a mi abogado que hablara con el juez que estaba en la causa y que estábamos a disposición. Cuando nos tengamos que presentar nos presentaremos como corresponde”, comentó Agulles.

Sobre el proveedor, que se investiga que no sería real, Agulles dijo: “No tengo idea de quién es el proveedor, yo solo firmé el decreto donde autoricé las maquinarias y elementos que hacían falta para ayudar a la gente. Yo autorizo y después sigue todo el proceso normal de contratación, de rendición de cuentas y de eso se encarga la gente de contaduría.” Además el funcionario recalcó: “Vamos a aclarar todo lo que haya que aclarar.”

Aprovechando la oportunidad, Agulles criticó la Oficina Anticorrupción: “Esta oficina lo que hace es perseguir políticamente, porque no los he visto investigando ninguno de los hechos de la nueva gestión, como el robo de la camioneta, destrucción de vehículos y demás casos que se han denunciado desde el Concejo Deliberante. Esta oficina no investiga estas cosas, por eso digo que esta oficina es muy parcializada, con mucha subjetividad, con muchas ganas de seguir revoleando la media para tratar ensuciar a la gestión anterior y no se dedican a gobernar, cuando hoy vemos el abandono de muchas cosas”.