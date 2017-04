Agulles y otros funcionarios de Malargüe imputados por malversación de fondos

El ex intendente y actual senador por Malargüe, Juan Agulles, será sometido ha indagatoria en la mañana de este miércoles en los Tribunales ordinarios de San Rafael en una causa donde la Oficina Anticorrupción en ese departamento, que tiene como asesor jurídico al abogado alvearense Gustavo Nedic, encontró “inconsistencias” en muchas facturas y por el cual también están imputados otros funcionarios.

Todo se está desarrollando en el Tercer Juzgado de Instrucción de San Rafael y que tiene al doctor Gabriel Ravagnani como titular, quien ha imputado no solo a Agules sino también a otros funcionarios justicialistas que terminaron su mandato en diciembre de 2015.

Las acusaciones son graves y giran en torno a los delitos de defraudación a la Administración Pública, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder y estafa a la Administración Pública en carácter de simulación.

Los involucrados, que han sido citados en diferentes audiencias y habrá que aguardar si lo hacen personalmente o presentan un escrito con sus abogados, son en concreto el ex intendente Juan Agulles, Cristian Alcalá (ex Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos), Gonzalo Javier Almonacid (ex contador General), Omar Ovidio Villar (Director de Servicios Públicos), Juan Carlos Cara y un proveedor del Estado que reside en la ciudad de San Rafael y mediante el cual se habrían presentado algunas facturas por servicios no prestados.

Nedic remarcó en contacto con Radio 1 que “este es un hecho inédito en la historia democrática de Mendoza y tenemos el respaldo de una resolución judicial donde por ahora están imputados Agules y otros funcionarios por un desprolijo manejo de las cuentas públicas que atentan contra el manejo del dinero de todos no cumpliendo con sus deberes de funcionario público a la hora de utilizar, resguardar y cuidar del manejo de fondos públicos..”

La Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de Malargüe tiene como director a Luis Alberto Rivero quien, junto a Gustavo Nedic, vienen desarollando “un trabajo de hormiga para detectar las cosas mal hechas y llevarlas hasta la Justicia para que determine, tras estas imputaciones, si se los procesa o finalmente la Justicia puede detectar la falta de mérito. Nosotros entendemos que hay cosas que no cierran, que hubo un mal manejo de los fondos públicos y estamos acompañando todas las pruebas adonde corresponde. Hemos investigado y llegamos a la conclusión que se simulaban facturas por servicios no realizados com haber contratada una máquina que nadie vio, con una factura trucha por 300.000 pesos y que se denunció ante la AFIP..”

Recibí las noticias en tu email. Dejanos tu email y te enviaremos las noticias más importantes a tu email para que no te pierdas nada. SUSCRIBIRME Listo, ya guardamos tu email, gracias por ser parte de la comunidad de Radio Uno Alvear.