Los cambios que vienen para el Federal “A”, “B” y “C”

TORNEO FEDERAL “B” 2017

Por el momento esta descartado cualquier torneo PROMOCIONAL con vistas a ascender equipos al Federal A en caso de que este incremente su nomina. Por lo tanto el próximo TORNEO FEDERAL B daría inicio entre el 11 y 18 de Junio 2017 con fecha de culminación en DICIEMBRE 2017 (aunque algunos aventurados especulan en que se puede alargar para los meses del verano 2018). El sistema será similar al actual. “La REGIONALIZACION llego para quedarse” decía Pablo Toviggino en una de sus tantas visitas al interior y asi fue. La dirigencia del Torneo Federal B aprobó la iniciativa y por ende el próximo torneo se disputará con igual metodología, tratando de ampliar la cantidad de fechas en disputa a pedido de los clubes.

También en esta categoría se incorporaría por MERITO DEPORTIVO a varios equipos del Federal C que actualmente se esta disputando en busca de homogeneizar las Zonas de cada región y para “suplantar” equipos en caso de que alguno se incorpore al Federal A si finalmente se suman equipos.

TORNEO FEDERAL “C” + TORNEO FEDERAL “B” 2018

En este punto uno de los grandes cambios y tal vez él más importante.

Tal cual lo viene anunciado Guillermo Raed , Vicepresidente 3º de AFA y en concordancia con Pablo Toviggino la idea es reformular los torneos. La dirigencia liguista a la largo y a lo ancho del país viene manifestando una saturación en cuanto a la participación de equipos (Primera, BN, Federal A, B, C, Federaciones y torneos de ligas) y las complicaciones que conllevan la disputa de los torneo de liga. Es por ello que como Primer medida, en el ultimo año se dividió el calendario para que no se superponga la disputa del FEDERAL B y el FEDERAL C.

iguistas locales y hacerlos mas atractivos se busca una nueva alternativa. La idea que tienen los dirigentes por estas horas es que los campeones de Liga (o los mejores equipos) tomen parte del Torneo Federal B – ETAPA PREVIA y de esta manera NO se dispute el FEDERAL C como viene sucediendo últimamente.

Cada Liga tendría solo UNA plaza para disputar el Federal B 2018 – ETAPA PREVIA (Ex Federal C). Pero esa plaza no sería ocupada por cualquier equipo. Solo podría ser ocupada por el CAMPEON o en su caso por algún siempre y cuando haya terminado entre los 4 (CUATRO) primeros del campeonato anual.

¿Que se busca con esto? que no participe cualquier equipos por participar. Que el que quiera jugar el Federal B se gane el derecho en su liga de origen y de esta manera el campeonato liguista local “se juegue por algo mas”.

Una segunda chance para los equipos liguistas sería la de ganar la plaza a través del Torneo de la Federación correspondiente a su región y en igual sintonía fortalecer la competencia de las Federaciones. Un ejemplo de ello es la Federación Salteña.

Con esta medida se especula que de 310 equipos participando en esta edición el número se reduciría a 140/160 equipos para la ETAPA PREVIA del Federal B. En cuanto al formato sería corto, y se disputaría en las mismas regiones que se viene desarrollando el ultimo B-C.

Un numero aun no determinado de equipos pasaría a disputar la ETAPA CLASIFICATORIA del Federal B donde se incorporarían los EQUIPOS CON PLAZA FIJA (los del Federal B ACTUAL). De ahi en adelante el torneo se desarrollaría como las actuales ediciones.

¿Habría descensos al Federal B? Claro que si, los equipos perderían la PLAZA FIJA y jugarían el siguiente año la ETAPA PREVIA del Federal B.

En definitiva este seria otro de los objetivos buscados por la dirigencia en concordancia con lo manifestado públicamente con Guillermo Raed, que un equipo campeón de Liga tarde menos tiempo en llegar al Federal A.

Para sintetizar podemos decir que de a poco se va modificando la sintonía que se venia llevando en cuanto a los torneos regionales. Durante varios años (desde el 2004 a la fecha) a través de la creación de categorías e invitaciones se fogoneo y estimulo la participación de los equipos en las diferentes divisionales del interior dentro de las categorías de AFA, dado que muy pocos equipos tenían competencia fueras de las ligas. Hoy en día con mas de 180 instituciones participando entre Primera, BN, Fed.A y Fed.B desde la conducción del Consejo Federal a traves de Toviggino (y su continuidad, Juan Pablo Beacon) se intenta regularizar la participación y establecer reglas claras en post de salvaguardar la economía de estos clubes y de las Liga del Interior, los verdaderos pilares del Consejo Federal.