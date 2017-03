El contador Rolando Zaragoza se recibió de abogado a los 62 años

El contador Rolando Zaragoza, con sus 62 años, se recibió como Abogado tras cursar la carrera por teleconferencia con la Universidad Siglo XXI y el respaldo en nuestra ciudad del Instituto Santa Trinidad.

El cursado es a distancia con dos examenes presenciales y luego se llega a la defensa oral de la tesis..” expresó en el air de Radio 1 quien es accionista de la prestigiosa firma local Di Paolo Maderas y en donde trabaja como Gerente en la sección Contaduría.

Agregó que “es una muy linda forma de estudiar con todas las técnicas de clase recibiendo material por internet y lo único mas complicado es tener que ir a Córdoba y rendir esos dos exámenes que versan sobre esas materias que has estudiado on line y luego de toman el global que tiene una parte oral y otra escrita..”

Zaragoza resaltó “el aguante” de su esposa y sus hijos y demás familiares y amigos porque “lo hacía después de las 11 de la noche cuando muchos de mi familia se iban a descansar..”

Añadió que soy “contador Nacional en la Univerisidad Nacional de Cuyo, donde me recibió hace 37 años y por eso me reconocieron 13 materias de un total de 44 pero igual hay que ponerse a estudiar y como gerente de la empresa me quedaba poco tiempo para estudiar..”