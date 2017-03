Cornejo no quiere que un empleado municipal gane $ 5600 desde julio

No hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno decretó el fin de la negociación. Habrá paro y movilización. Hoy un empleado municipal de Alvear tiene un sueldo básico de 445 pesos y desde el Sindicato se pide 5300 desde febrero y 300 pesos mas desde julio.

La paritaria entre la Federación de Sindicatos Municipales y las 18 comunas de la provincia, en la cual el Gobierno es mediador, fracasó este martes de forma definitiva. Sólo $273 por trabajador es la diferencia que dividió a las partes, quienes no se pusieron de acuerdo y ahora se espera que el conflicto ingrese en su etapa más complicada. El gremio convocó a paro y movilización, pero los intendentes podrían evitarlo pagando la diferencia.

Este martes se realizó la última reunión entre los gremios que representan a los municipales y las comunas. La intensión de los intendentes fue fijar un piso para que luego, en cada municipio, se discuta el aumento exacto, pero los sindicatos pretendían fijar un básico para todos los trabajadores de Mendoza, ya que las realidades son muy diferentes.

Es así que la exigencia del sindicato fue un básico de $5.600 para todos, mientras que la oferta de los intendentes unidos no se movió de los $5.327 a partir de junio. Si bien la diferencia entre el pedido y las posibilidades de las comunas es de sólo $273 por empleado, ese monto fue suficiente para que las partes no acordaran y el Gobierno Provincial, como mediador, diera por fracasado el proceso paritario.

“Nosotros no queremos hablar de porcentajes, porque los sueldos son muy bajos y dispares. Buscabámos fijar un sueldo mínimo para los municipales, pero los representantes de los municipios dicen que no pueden cumplirlo. Acá notamos una alineación con el Gobierno provincial, porque la oferta es del 17% y no se quieren mover de ahí, mientras algunos intendentes nos han dicho por lo bajo, que podrían pagar más”, indicó ante Sitio Andino Fabrián Barahona, titular de la Federación de Sindicatos Municipales de Mendoza.

En la otra vereda, como representante de los intendentes tomó la palabra Javier Tolín, director de Administración de Guaymallén, quien explicó: “Nosotros intentamos dejar en claro cuál era el sentido de esta paritaria, que era fijar un piso desde donde todos los departamentos pudieran partir para que después, en cada comuna, negocien los intendentes con el gremio”.

Sobre la aparente escasa diferencia entre las partes, Tolín resaltó que en algunos municipios de la provincia los $273 pueden pagarse y no significan un impedimento, pero en otros sí. “En Guaymallén, por ejemplo, podíamos pagar, pero en otras comunas nos dijeron que les es imposible”, concluyó.

Ante esto, luego del fracaso de la paritaria los delegados del gremio realizaron una asamblea en la puerta de la subsecretaría de Trabajo y decidieron fijar el próximo jueves 23 de marzo como fecha para un pago general de municipales. Aseguran que paralizarán la atención y recolección de basura en los 18 departamentos (salvo en los que tienen un servicio privado) y prometen “dar pelea” en las calles para conseguir el básico que consideran necesario para llegar a fin de mes.

Fuente sitioandino.com.ar