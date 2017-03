Chile desde el próximo fin de semana exigirá la verificación técnica

A una semana del próximo fin de semana largo muchos ya han programado su viaje a Chile sin tener en cuenta algunas modificaciones que pueden complicar el ingreso al país vecino.

Es que las autoridades chilenas exigirán a los automovilistas la presentación de la verificación técnica vehicular (VTV), un requisito indispensable para cruzar la frontera en cuatro ruedas. Sin este informe, las autoridades aduaneras no permitirán el ingreso del rodado.

Así lo informó el jefe de Migraciones en San Rafael, Sergio Vélez, quien explicó que “este requisito es excluyente, lo pueden pedir en la Aduana o en cualquier control sobre las rutas. El que no lo tenga tendrá que volverse a la Argentina”.

La verificación técnica es un estudio que se puede realizar en San Rafael cuyo costo es de $670 para los autos particulares y $970 para los utilitarios de uso particular. En el lugar, los especialistas controlan desde los frenos hasta el funcionamiento de los parabrisas. También se mira el circuito eléctrico del auto y se exige el matafuego.

Al respecto, el funcionario dijo que “si bien en la Argentina no es obligatoria la presentación del VTV porque muchas provincias, entre ellas Mendoza, no lo exigen; todo lo contrario sucede en Chile donde sin verificación no se puede circular”. Y recordó que “este trámite no se realiza para autos cero kilómetro hasta con tres años de antigüedad”.

Butacas para niños

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón (gobernador de Mendoza entre 1987 y 1991) confirmó que Carabineros recibió la orden de no hacer multas ni exigir la butaca a los turistas extranjeros.

“Cancillería de Chile me informó verbalmente que Carabineros recibió la orden de que en los primeros días se realizará una tarea pedagógica y luego se informará a partir de qué fecha estará vigente para los automovilistas extranjeros”, manifestó.

Luego agregó: “Estaremos alertas ante cualquier inconveniente”.

La discusión sobre el alcance de la aplicación tuvo en los últimos días un inesperado vaivén mediático porque Carabineros comunicó el miércoles a Gendarmería Nacional en alta montaña que exigiría la nueva butaca a los viajeros argentinos.

Documentación

En cuanto a la documentación para ingresar al país trasandino, el jefe local de Migraciones dijo que “sólo se aceptan documentos escritos digitalizados o el pasaporte vigente” y agregó que “en el caso de los niños que viajen sin sus padres o sean hijos de separados se deberá presentar una autorización realizada por escribano y documentación que acredite quiénes son los padres de los chicos. En estos casos, la fotocopia de la partida de nacimiento legalizada o el documento del niño que en la parte posterior señala el nombre de sus padres”.

Horarios

Por ahora no se prevén cambios en los horarios de atención para realizar los trámites aduaneros.

En el caso del Paso Pehuenche se atenderá de 9 a 18 horas y en el Libertadores durante las 24 horas.

“Si hay problemas en el Pehuenche se corregirán el domingo durante el regreso para agilizarlo”, dijo Sergio Vélez.

Fuente: Uno San Rafael