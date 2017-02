Moncada molesto con la política porque no acompañan a Pacífico

El presidente del Sport Club Pacífico, Héctor Moncada, se mostró molesto en el aire de Radio 1 por la falta de respuesta de toda la dirigencia política para permitir que pueda jugar de local en horario nocturno, pese a los promesas incumplidas.

Si bien reconoció que “las culpas están compartidas.. nosotros tenemos que ser mas inteligentes y si alguien hace algo fuera de lo normal hay que involucrarse y decirle que eso perjudica al club..”

Recordemos que Pacífico fue “castigado” por algunos incidentes que se produjeron en algunos partidos del pasado torneo Federal “B” con no poder jugar en horas de la noche y ante la queja de los vecinos por los incidentes de un grupo de hinchas con la Policía.

“No puede ser que 20 o 30 tipos nos arruinen la fiesta porque Pacífico está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del fútbol de Mendoza porque sino no se explica el éxito de las rifas, cenas, venta de pollos y demás…”

Moncada no pudo esquivar la requisitoria periodística y reconoció que “nos prometieron que si dos partidos, que ya jugamos contra Huracán Las Heras y Peñarol de San Juan, no había novedades, el tercero iba de noche.. Buenos, hemos hablado con todos los radicales y pese a esa promesa nos obligan a jugar de día. El Concejo Federal nos programó para el miércoles 1 pero es un día laborables y al no poder jugar de noche lo adelantamos para el lunes…”

Moncada expresó que “no quiero hablar mucho de política” pero igualmente sus silencios hablaron mas que sus palabras aunque dio nombres y apellidos quejándose de la falta de decisiones políticas para que Pacífico pudiera tener una mejor recaudación si hubiese jugado en horario nocturno…”

AUDIO COMPLETO