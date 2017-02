Tras el pedido desesperado, llegó la ayuda para Matías

El pedido de Mirtha una mamá desesperada por la salud de su hijo Matías Agustín Ávila en el aire de Radio 1 fue un detonante para que la Obra social Ospav le diera solución a su pedido después de varias negativas, el pequeño necesitaba la medicación Voriconazol 200 mg de 14.000 pesos cada caja, en total necesitaba seis cajas.

La repercusión de la nota y los compartidos en las redes sociales llegaron al Ministerio de desarrollo de Acción social de la provincia, donde se comprometieron con el caso y Matías deberá estar este Martes a primera hora en Mendoza donde los recibirá el encargado de Neumonología del Hospital Notti para realizar un seguimiento más profundo de su estado y así recibir un correcto tratamiento.

La solidaridad de los Alvearenses fue inmediata en el aire de Radio 1 tras escuchar el pedido de una madre destrozada en menos de una hora se lograron recaudar cerca de $10.000 más depósitos bancarios solidarios.

Detalles del caso Matías

Matías Ávila tiene 11 años nació con “fibrosis quística”enfermedad hereditaria provocada por un funcionamiento deficiente de las glándulas exocrinas y que se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar crónica y disfunción del páncreas, su estado de salud se complicó por un hongo que entró en los pulmones, en total enfrenta tres enfermedades distintas que deterioran su calidad de vida.

Debe vacunarse todos los jueves con una vacuna en frío la cual debe colocársela durante un año y demora meses en hacer efecto.

La desesperación de Mirtha la mamá del pequeño explotó en el aire: “Mi hijo se muere y la obra social me dijo que están en crisis”, no me dan solución.