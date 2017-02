Arranca la “Vuelta ciclística de Mendoza” que volverá a General Alvear

Con el tradicional prólogo en el Velódromo Provincial, se iniciará mañana la 41º edición de la prueba ciclística internacional “Vuelta de Mendoza”, que se extenderá hasta el 19, con la participación de 150 competidores del país y el exterior y más de 25 equipos, que recorrerán 13 departamentos, cubriendo un recorrido de 992 kilómetros a lo largo de ocho etapas.

La denominada “La más Argentina de las Vueltas”, organizada por la ACM y con apoyo del gobierno mendocino, se iniciará con un prólogo en el Velódromo Provincial “Ernesto Contreras”, en el parque General San Martín, y culminará en el departamento Junín, -a unos 50 kilómetros al este de la capital mendocina-, donde se consagrará al campeón.

Como ya es costumbre, los escaladores dejarán su sello en los finales dispuestos en el Manzano Histórico (1°) y el Cristo Redentor de Los Andes (8°), además de la novedosa ‘crono escalada’ hasta el Hotel de Villavicencio (5°).

Además, después de algunas ediciones ausente, la caravana volverá a pisar tierras sureñas. Será en la 2° etapa, cuando San Rafael despida a un pelotón que viajará 185 kilómetros, con destino a General Alvear”.

En cuanto a los equipos del exterior que formarán parte de la prueba, se destacan los de Francia (Chantain), Paraguay (Team Vivo), Chile (Team Pro Skippy Sport y Team Skippy), Ecuador (Team Tifus). Además, además estarán los ciclistas extranjeros que estarán alimentando de su capacidad técnica y táctica a otras escuadras, como algunos casos de competidores de Brasil, Colombia y Perú.

Respecto a los team argentinos, San Juan aportará tres escuadras, dos correspondientes al SEP (Sindicato Empleados Públicos), donde viene el último ganador de la Vuelta; Juan Pablo Dotti y estará presente el mexicano Ignacio Prado (subcampeón mundial de pista y ganador de la medalla de oro panamericana en contrarreloj de ruta 2015). significativo para esta escuadra y serio candidato a obtener un lugar en el podio”.

El otro equipo sanjuanino que recorrerá los caminos mendocinos será el de la Municipalidad de Pocito, encabezado por el Ricardo Julio -hacedor de grandes batallas en el Coloso de los Andes – contará en sus filas con el sanrafaelino José Luis “Lucho” Rivera.

Otro de los elencos fuertes que estará en el giro mendocino será el Italo Mat Dogo, comandado por Sebastián Trillini y que intentará hacerse seguramente de un par de etapas.

Por el lado de los mendocinos, la Municipalidad de Guaymallén pondrá en ruta a dos equipos, con algunos refuerzos de renombre, además de contar con el flamante campeón de la temporada de ruta, Gabriel Brizuela, ganador de este Giro en tres oportunidades.

El municipio de San Rafael contará con dos equipos, mientras que de Godoy Cruz habrá tres escuadras, además de Shania y Madereras López como nombres de peso para estar en la conversación.

Los ciclistas más ganadores de esta tradicional prueba son el sanjuanino Juan Carlos Ruarte (1977, 1979 y 1982) y el mendocino Gabriel Brizuela (2004, 2009 y 2015), quien estará en esta nueva edición.

Capítulo aparte merece el Alvearense Ignacio “Chueco” Gili quien tras haber estado alejado durante seis años de la ruta ahora lo hará por una causa solidaria en “Lucha contra el cáncer infantil”

El bicampeón de nuestra máxima competencia ciclística, en 2007 y 2008, agregó: “En un principio había muchos amigos que me decían de volver a correr la Vuelta de Mendoza, aunque había cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Pero encontré una causa que me pareció justa, busqué a mis amigos para que se unieran, para que buscarán sponsors que no estarán en las camisetas que usaremos en la Vuelta, porque competiremos con una camiseta blanca con los vivos de la bandera argentina en las mangas, correremos para difundir la lucha contra el cáncer infantil”.

El cronograma de la “Vuelta de Mendoza” será el siguiente:

Presentación por equipos: Cerro de la Gloria, sábado 11/2 a las 16.30 . Prólogo (a las 17:45 horas), Velódromo Provincial, Parque Gral. San Martín.

Etapa 1: (12/2 a las 15.30): San Carlos – Tupungato – Tunuyán – Manzano Histórico (136 kilómetros);

Etapa 2: (13/2 a las 15.30): San Rafael – General Alvear (186 kilómetros).

Etapa 3: (14/2 a las 15.30 ): La Paz – San Martín (150 kilómetros)

Etapa 4: (15/2 a las 15.30 ): Luján de Cuyo – Maipú (150 kilómetros).

Etapa 5: (16/2 a las 15.30 ): Monumento Canota – Villavicencio (17 kilómetros – CRI).

Etapa 6: (17/2 a las 15.30): Campo Histórico El Plumerillo – Guaymallén – Godoy Cruz (140 kilómetros).

Etapa 7: (18/2 a las 9.30): Uspallata – Las Cuevas – Cristo Redentor (93 kilómetros).

Etapa 8: (19/2 a las 16.30): Junín (120 kilómetros).