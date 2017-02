Pedido desesperado: “Mi hijo se muere y no me ayudan”

Matías Ávila tiene 11 años nació con “fibrosis quística”enfermedad hereditaria provocada por un funcionamiento deficiente de las glándulas exocrinas y que se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar crónica y disfunción del páncreas, su estado de salud se complicó por un hongo que entró en los pulmones para lo cual necesita la medicación de Voriconazol 200 mg valuado en $14.000 cada cada, en total necesita 6 cajas.

Desde hace 6 meses solicita a la mutual Ospav también el Pulmozime para sus nebulizaciones con un costo de $4.000 las ampollas.

Debe vacunarse todos los jueves con una vacuna en frío la cual debe colocársela durante un año y demora meses en hacer efecto.

La desesperación de Mirtha la mamá del pequeño explotó en el aire: “Mi hijo se muere y la obra social me dijo que están en crisis”, no me dan solución.

Luego de la repercusión en Radio 1 la obra social se comunicó para preguntarle…¿Qué necesita?

“Es una tomada de pelo, mi hijo se muere”, declaró Mirtha entre lágrimas.

Escuchá la nota en Radio 1

Colaborá con “Matías Agustín” 2625-43 37 11

Caja de Ahorro(Banco Nación)

CBU: 0110166530016611970079