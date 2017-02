En Alvear, le gente elige comprar segundas marcas

La situación económica en el país, se hace sentir y ante un sondeo sobre el consumo en comercios y clientes, sale a la luz una realidad… la falta de efectivo.

Comienza a transitar un mes difícil para los padres prepararse para el regreso escolar de los niños, donde los útiles, guardapolvos, zapatillas e indumentaria en general han sufrido importantes aumentos.

Darío(dueño de una tienda) sostuvo que la gente busca precios, no marcas, sobre todo donde hay más de un niño hay que arreglárselas, aprovechan a llevar lo que necesitan gracias al sistema de financiación de la casa o con tarjetas, sin dudas llevan lo justo y necesario.

Silvia, mamá de dos niños coincidió con la mayoría: “se compra hasta donde se puede, no podemos endeudarnos tanto, porque hay que comer todos los días, en mi caso el guardapolvos del año pasado lo volverán a llevar mis hijos, yo recorro busco precios pero veo también muchas avivadas donde remarcarn demasiado”, aclaró.

Estela dueña de una librería señaló que la gente busca mucho la oferta, muchas veces vienen preguntan y se van, sabemos que están consultando precios y es lógico, hay que cuidar el bolsillo.

Carlos papá de una niña que concurre al jardín señaló: “Uno trata de darles lo mejor, nos encantaría poder comprarles por allí todo lo que piden pero es imposible, soy el único sostén de mi casa y la verdad se hace difícil poder llevar la comida todos los días y pagar impuestos, no hay plata que alcance”, declaró.

Tal como ya ocurrió en tiempos recesivos o de crisis, como en el 2001, la clase media se aleja del atractivo packaging de las primeras marcas y su calidad, y se acomoda en las segundas opciones. Sin embargo, este año se impone una nueva tendencia: el de las terceras etiquetas, aquellas que llevan el sello de las cadenas de supermercados.

El motivo del cambio es ahorrar en gastos ante lo que son los tarifazos en general y el crecimiento del ritmo inflacionario. También destacan que hay más ofertas desde los fabricantes, ya que el consumo decayó significativamente.

Recibí las noticias en tu email. Dejanos tu email y te enviaremos las noticias más importantes a tu email para que no te pierdas nada. SUSCRIBIRME Listo, ya guardamos tu email, gracias por ser parte de la comunidad de Radio Uno Alvear.