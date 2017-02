Caso Joan Villegas: familiares y amigos piden justicia

Hoy por la mañana familiares y amigos se congregaron en las puertas del juzgado del Departamento ubicado en Olascoaga 203, donde se definirá como sigue la causa de Luciano y José Cabral; Axel Federico Olguín, imputados por homicidio agravado por la participación de menores (uno de 17 años y otro de 13). Todos detenidos en prisión, hasta llegar al juicio oral. La mamá de Joan, María Ángeles Gualpa, a través de su cuenta de perfil en Facebook solicitó el acompañamiento de la gente para pedir justicia. Así lo reflejó: ” Mañana a partir de las nueve de la mañana en el juzgado de la calle olascoaga se decide si quedan presos o son liberados los asesinos de mi hijo joans Les pido por favor, que me acompañen a reclamar para que no quede impune su muerte brutal y cruel,que el dinero no manipule la justicia. Lo que hicieron con mi hijo mañana lo pueden hacer con vos, se creen dueños de la impunidad. No me dejen sola ante la injusticia que habla cuando el dinero llega. Mañana en el juzgado calle olascoaga acompañame a reclamar, mi hijo merece descansar en paz.”

