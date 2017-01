Papelón del oficialismo: un concejal votó a favor del PJ

Un nuevo papelón, el primero del 2017, ya presentó el propio frente “Cambiemos” en el salón General San Martín del Concejo Deliberante cuando el concejal radical Castillo votó en favor del Justicialismo para que bajen al recinto dos integrantes del gabinete municipal que habríann tratado de “delincuentes e integrantes de una banda” a algunos concejales del PJ.

EL oficialismo no contaba con la mayoría necesaria y que viene imponiendo desde hace un año a raíz de las vacaciones que disfruta Martínez Barón (PRO) y Pablo Longo que debió “subir” como intendente interino porque Walter Marcolini también disfruta de la costa argentina.

Con este panorama -encima- Roberto Castillo aparentemente se confundió y votó en la sesión especial convocada por la oposición en favor de la iniciativa del PJ para que bajen tanto Víctor Alvarez (secretario de Obras Públicas) como Pablo Reyes (dir. de Desarrollo Social) quienes habrían manifestado en algunos medios que ediles del PJ han integrado una banda y son unos delincuentes.

Con esto estarían incluyendo a tres de los cuatro ediles que ocuparon diferentes cargos en la gestión de De Paolo: Gustavo Vendramín (asesor legal), Mauricio Troyas (secretario de Gobierno) y Mirna Osorio (Delegada de la Dir. de Escuelas).

Consumado el error y mientras sus pares “lo querían cocinar” por tamaña grosería, optaron por levantarse y se fueron del recinto sin dar quórum.

“No hay registros en los últimos años de que el oficialismo se retire” dijo en el aire de Radio 1 Vendramín. “Lo lógico es que lo haga la oposición y no quien gobierna. Además si no tienen nada para esconder porque no bajan y dan las explicaciones y muestran las pruebas porque en la Justicia no hay nada..” dijo el edil del PJ.

De esta manera el oficialismo provocó la primera payasada del año en un Concejo Deliberante que no mejora su imagen, salvo los carteles del frente del edificio, de la mano de Pablo Longo.