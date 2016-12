Cosechadores y cuadrilleros reclaman que los dejaron afuera del subsidio

Decenas de cosechadores y cuadrilleros se instalaron esta mañana en la Municipalidad reclamando que los agreguen a la lista de los que cobraron el pasado viernes 3000 pesos. AL mismo tiempo denuncian que al salir del banco debieron “colaborar” con entre 300 y 500 pesos “para pagar los gastos y seguir gestionando”.

La ayuda prometida por el municipio para los cosechadores y cuadrilleros, envueltos en la problemática que dejó la helada, no alcanzó a todos y muchos se quejan. “Nos dejaron afuera y ahora nadie se hace responsable” argumentan quienes se acercaron a la comuna para que los sumen a la lista original.

En un primer momento, Orlando Vélez señaló en el aire de Radio 1 que “la lista está cerrada en 250 y no podemos hacer ingresar a mas gente en ésta primera etapa”. Al final, 310 cobraron el viernes con cheque en mano en el Banco Nación.

Ahora el intendente tiene en sus manos un nuevo problema que tiene que ver con cuadrillas y cosechadores que aparecen luego del pago del subsidio.

La protesta se instaló esta mañana en la comuna y uno de los cuadrilleros reflejó en el aire de 96.9 Mhz que “Pablo Reyes (director de Desarrollo Social) nos prometió que nos iba a agregar y ahora no aparece. Nos mandan a cualquiera para decirnos que no hay nada y Reyes no pone la cara..”

Al filo de la Navidad, el viernes, mas de 300 personas cobraron el cheque prometido por “única vez”. Y lo hicieron hasta las hijas de un cuadrillero.

Y, como para sumarle un capítulo mas a la historia sin fin del manejo irregular de las inscripciones, a la salida del banco varios cuadrilleros le pedían “el diezmo” a los cosechadores “por las gestiones realizadas.. y las que van a venir…”

En algunos casos hasta superaron “el movistar de De Vido” ya que tuvieron que “devolver” mas del 15 % al entregar 500 de los 3000 pesos.