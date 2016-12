Claudio Vázquez, el nuevo conductor del PJ en Alvear

Claudio Vázquez dialogó con Radio 1 apenas terminó el acto donde asumió como presidente en la sede del PJ, sobre Diagonal Carlos Pellegrini, y remarcó que “este ha sido un trabajo que viene desde hace meses donde se vino dialogando con la gente de la CGT y concejales y tengo la gran responsabildia por dos años de ser el presidente..”

El abogado alvearense manifestó que “siempre ocupé cargos públicos y nunca tuve un cargo electivo. Hoy me llena de orgullo dirigirlos y por eso la responsabilidad es mucha y sobre todo porque no gobernamos y queremos la unidad del PJ…”

Mas adelante remacó que “debemos trabajar en conjunto, con los concejales, los legisladores del sur, unir esfuerzos y estar con los afiliados y darles respuestas al gente que esta sufriendo hoy y que necesita de la adyuda de todos ya que hoy no podemos trabajar por ellos salvo a travès de campañas o por una ONG o instituciones intermedias..”

Reconoció que “viene un recambio generacional que no solo significa edades sino de aquellos que hemos estado siempre y nunca pudimos ocupar un lugar electivo donde se pueden hacer cosas y no solo asesorar..”

Y en el final marcó la cancha dentro del propio PJ al asegurar que “queremos trabajar con aquellos que han estado (en el gobierno) y se han equivocado y seguramente han acertado muchas cosas pero hay que buscar las herramientas para crecer y trabajar con el objetivo de recuperar el gobierno y darle respuestas a la gente que está sufriendo..”

