Omar Félix: “Este es un gobierno que no piensa en los mas necesitados..”

El Presidente del PJ en la Provincia, Omar Félix, habló con Radio 1 y dijo que “hay que renovar las estructuras partidiarias, venimos de un año dificil”. Además agregó que “las derrotas siempre duelen” y recordó que “el Partido Justiciliasta ha pasado situaciones difìciles y sabe de derrotas electorales pero todos debemos estar unidos en bùsqueda errores para no volver a cometerlos y contar con la autocrítica”

Félix explicó que “tenemos que dedicarnos a solucionar problemas de la gente y ofrecer propuestas superadoras para que la gente lo interprete de esa forma”

“Queremos que el Gobierno, el oficialismo, haga el mejor Gobierno posiboel para que le vaya bien a al gente. Nosotros queremos ganarles con dirigencia nueva y creíbles rescatando lo bueno que se hizo y corrigiendo lo malo” expresó Omar Félix.

Por últimio vertió su opinión del Gobierno de turno y dijo que “este gobierno empezó muy mal, con un diagnóstico errado, atacando la inflación por la alta demanda y no se pidió por el tema de costos. Así los argentinos perdimos poder adquisitivo y todo empeoró al no contar con dinamismo internacional con un dólar que no nos permite exportar.. Se logró generar la tormenta perfecta y el Gobierno se ha dedicado a solucionar el problema de los que más tienen sacando los impuestos a las mineras y a la Pampa Húmeda sin pensar en los mas necesitados..”