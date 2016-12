“Pepe” Herrada agredido por Vizcaíno: “Me dijo que me va a agarrar en la calle”

El productor y dirigente ruralista José “Pepe” Herrada, un hombre que reconoce que es radical y tiene 72 años, señaló e un diálogo exclusivo en Radio 1 que “este pibe me agredió verbalmente y si no era por los otros muchachos me pega. Además me amenazó con que ya me va a encontrar en la calle..”

El dirigente ruralista fue el lunes hasta la comuna para saber si tenían alguna respuestas por parte del intendente Marcolini sobre dos de los puntos que integran el petitorio que se elaboró tras la última reunión del agro en el Concejo Deliberante entre los cuales se solicita un pago de 5000 peso en enero y otro en agosto, por cada hectárea de las fincas en producción.

“Nosotros tenemos el aval de nuestro agricultores y fuimos para conocer que habían recibido pero nos enteramos que el intendente no estaba y nos atendió este personaje (haciendo referencia al secretario privado, Mariano Vizcaíno) que yo no se todavía quien es.. Apareció y nos habló en el pasillo de la planta alta. .. Intercambiamos algunas palabras y ni siquiera nos hizo pasar para hablar en privado, en una oficina, como corresponde y ahí pasó lo que pasó mientras pedíamos hablar con el secretario de Desarrollo (Giovanini) que nos dicen que no estaba y después apareció ahí nomás..”

Herrada ratificó, ante el llamado de la producción de Radio 1, que “hubo una agresión verbal, me intimidó y me dijo que ya me va a agarrar en la calle.. Hay testigos de todo esto, gente que justo estaba allí pero que no voy a involucrar para que no tengan problemas..”

Herrada dijo que “nosotros no estamos pidiendo limosnas ni un bono de fin de año sino que nos ayuden para poder seguir en las fincas, generando trabajo e inversiones porque estamos en una situación terminal y ese dinero lo inyectamos en toda la cadena de comercialización de Alvear. No lo pedimos para irnos de vacaciones…”

Herrada nunca desmintió todo lo que adelantó en exclusiva Radio 1 en la mañana del martes. “Es verdad todo lo que señalaste pero yo no le quiero dar demasiada importancia a este hecho” señalando que “no voy a hacer la denuncia porque no me interesa, no soy de este tipo de personas, yo nunca pisé una comisaria y el intendente sabrá lo que tiene que hacer pero es una pena que una persona mayor como yo sea amenazada de ésta manera..”

A Herrada lo acompañaban uno de sus hijos, Carlos, y otros referentes del agro como Marcelo Nuñez y Daniel Caro. “Nosotros somos productores, chacareros, no somos dirigentes pero estamos gestionando por casi 1000 familias que necesitan una mano..”

Tanto en las redes sociales como a través de otros medios de comunicación han sido muchísimas las muestras de solidaridad para con el dirigente ruralista que le cortó rutas a Jaque y “Paco” Pérez “y ahora seguimos igual, no cambiamos porque hay un gobierno que encabeza un radical en Mendoza. Queremos respuestas, que nos ayuden, porque sino se muerte todo ” expresó. Herrada muchas veces se manifestó en las protestas en defensa del agua, del medio ambiente y en contra de la minería contaminante y motorizó varios camionetazos y tractorazos por la escasa rentabilidad del sector.